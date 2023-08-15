Çin ve Tayland Terörle Mücadele İçin Ortak Askeri Eğitim Gerçekleştirecek

Çin ve Tayland, Ağustos ortalarından Eylül başına kadar Tayland'da terörle mücadeleye yönelik ortak askeri eğitim gerçekleştirecek. Eğitimin, terörle mücadele işbirliğini güçlendirip bölgesel barış ve istikrara katkı sunması bekleniyor.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Tayland, Ağustos ortalarından Eylül başına kadar Tayland'da terörle mücadeleye yönelik ortak askeri eğitim gerçekleştirecek.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, iki ülke orduları tarafından gerçekleştirilecek eğitimin, terörle mücadele işbirliğini güçlendirip bölgesel barış ve istikrara katkı sunacağını söyledi.