Çin ve Tayland, ortak deniz tatbikatı düzenleyecek

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması mensupları, Tayland Körfezi ve Sattahip'te gerçekleştirilecek olan ortak deniz tatbikatına katılmak üzere alana geldi. Tatbikatta keskin nişancılık taktikleri, hayatta kalma, arama-kurtarma ve helikopter indirme gibi konular üzerinde çalışılacak.

SATTAHİP, 1 Eylül (Xinhua) -- Tayland'da ortak deniz tatbikatının yapılacağı alana gelen Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması mensupları, 31 Ağustos 2023.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ve Tayland'ın Eylül başında Tayland Körfezi ve Sattahip'te "Mavi Darbe-2023" adı verilen ortak deniz tatbikatını gerçekleştireceğini duyurdu.

Wu, tatbikatta keskin nişancılık taktikleri, ormanda hayatta kalma, denizde arama ve kurtarma ile güverteye helikopter indirme alanlarında talim yapılacağını belirtti.

Sözcü, tatbikatın, birliklerin eğitim seviyelerini ve koordinasyon yeteneklerini geliştirmeyi, iki donanma arasındaki tatbiki işbirliğini arttırmayı ve bölgesel güvenlik tehditlerine ortaklaşa müdahale etme yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. (Fotoğraf: Sun Xingwei/Xinhua)