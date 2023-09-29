Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ve Suudi Arabistan'ın Ekim ayında Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde terörle mücadeleye yönelik ortak bir donanma tatbikatı gerçekleştireceğini söyledi. Tatbikat, keskin nişancılık taktikleri, bot kullanımı, helikopter indirme ve ortak kurtarma operasyonları gibi konuları kapsayacak.

Çin ve Suudi Arabistan, terörle mücadele için ortak tatbikat düzenleyecek

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ve Suudi Arabistan'ın Ekim ayında Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde terörle mücadeleye yönelik ortak bir donanma tatbikatı gerçekleştireceğini söyledi.

Wu, Perşembe günü düzenlediği basın açıklamasında denizaşırı terörle mücadele operasyonlarına odaklanacak tatbikatın, keskin nişancılık taktikleri, bot kullanımı, helikopter indirme ve ortak kurtarma operasyonları gibi konuları kapsayacağını belirtti.

Böylelikle iki donanma tarafından düzenlenen ikinci ortak tatbikatın gerçekleştirileceğini belirten Wu, tatbikat sayesinde iki ordu arasındaki faydaya dayalı ve dostane işbirliğinin derinleştirilmesinin ve gerçek muharebe talimi düzeyinin iyileştirilmesinin amaçlandığını ifade etti.