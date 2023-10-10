Çin'in Guangdong eyaletindeki Zhanjiang kentinde, Çin ve Suudi Arabistan arasındaki 'Mavi Kılıç-2023' adlı ortak özel donanma operasyonları eğitimi için açılış töreni düzenlendi. Eğitimde halatla inme, tekne sürme ve çoklu silah kullanma gibi konular yer alacak.

Çin ve Suudi Arabistan, ortak donanma operasyonları eğitimi için açılış töreni düzenledi

GUANGZHOU, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentinde, Çin ve Suudi Arabistan arasındaki "Mavi Kılıç-2023" adlı ortak özel donanma operasyonları eğitimi için Pazartesi günü bir açılış töreni düzenlendi.

Her iki ordudan ekip komutanları ve eğitim görecek askerlerin yer aldığı törende iki ülkenin milli marşları çalınırken, ekip komutanları konuşma yaptı.

"Mavi Kılıç-2023" çerçevesinde temel ve profesyonel olmak üzere iki aşamada verilecek eğitimde halatla inme, tekne sürme ve çoklu silah kullanma da dahil olmak üzere toplam 24 başlık yer alıyor. Kapsamlı tatbikat aşamasında ise denizde arama ve kurtarma eğitimi ile ortak kurtarma talimi yapılacak.

Her iki ordudan ekip komutanları, eğitimin askerlerin savaş kapasitesini geliştirmesini, ayrıca iki ülke arasındaki askeri etkileşim ve işbirliğini daha da derinleştirmesini umduklarını belirtti.