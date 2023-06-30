Çin ve Suudi Arabistan arasında işbirliği görüşmeleri yapıldı

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası Departman Başkanı Liu Jianchao, Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal bin Fadıl el-İbrahim ile Beijing'de bir araya geldi. İki taraf, iki ülke liderleri tarafından varılan önemli mutabakatın uygulanması, kalkınma stratejilerinde sinerji yaratılması ve Çin ile Suudi Arabistan arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin teşvik edilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu. Taraflar ayrıca, Çin-Suudi Arabistan, Çin-Körfez İşbirliği Konseyi ve Çin-Arap ilişkilerinin geliştirilmesi konularını ele aldı.