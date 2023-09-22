Çin ve Suriye Stratejik Ortaklık Kurdu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin ile Suriye arasında stratejik ortaklık kurulduğunu açıkladı. İki lider, Hangzhou'da bir araya gelerek ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliği anlaşmaları imzaladı.

HANGZHOU, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad birlikte yaptıkları açıklamada Çin ile Suriye arasında stratejik ortaklık kurulduğunu ilan etti.

İki lider, 19. Asya Oyunları'nın Cumartesi günü yapılacak açılış töreni öncesinde Cuma günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bir araya geldi.

Xi, Suriye'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Arap ülkelerinden biri olduğunu, ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'e giriş sürecinde yasal pozisyonunun yeniden tesis edilmesine yönelik karara destek veren ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Çin Cumhurbaşkanı, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 67 yılda Çin-Suriye ilişkilerinin uluslararası konjonktürdeki değişikliklere meydan okuduğunu ve dostluklarının zaman içinde daha da güçlendiğini ifade etti.

Xi, iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulmasının ikili ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Xi, Çin'in ikili ilişkileri zenginleştirmek ve stratejik ortaklığı sürekli ilerletmek için Suriye ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu kaydetti.

Çin Cumhurbaşkanı ayrıca, iki tarafın temel çıkarları ve başlıca kaygılarıyla ilgili konularda birbirlerini sıkı şekilde desteklemek, her iki ülkenin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak, ayrıca uluslararası adalet ve hakkaniyeti savunmak üzere Suriye ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Xi, ülkesinin dış müdahalelere karşı çıkma, tek taraflılığı ve zorbalığı reddetme ve ulusal bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma noktasında Suriye'yi desteklediğini vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı, Suriye'nin yeniden inşası, terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve "Suriye'nin öncülüğünde ve sahipliğinde" ilkesi doğrultusunda Suriye meselesinin siyasi çözüme kavuşturulması için Suriye'yi desteklediklerini ifade etti.

Xi, Çin'in ayrıca Suriye'nin diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesine ve uluslararası ve bölgesel meselelerde daha büyük rol oynamasına destek verdiğini belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Suriye ile işbirliğini güçlendirmeye, Suriye'den yüksek kaliteli tarım ürünleri ithalatını artırmaya, ayrıca bölgesel ve küresel barış ve kalkınmaya aktif katkı sağlamak üzere Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni ortaklaşa uygulamaya istekli olduğunu kaydetti.

Esad ise uluslararası ilişkilerde Çin'in her zaman adalet ve hakkaniyetten yana olduğunu, uluslararası hukuk ve insani yardımı desteklediğini, önemli ve yapıcı bir rol oynadığını ifade etti.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nden övgüyle söz eden Esad, Suriye'nin kararlılıkla desteklediği bu inisiyatiflere aktif olarak katılacağını belirtti.

Suriye halkına verdiği büyük destekten ötürü Çin hükümetine teşekkür eden Esad, Çin'in içişlerine yönelik her türlü müdahale hamlesine şiddetle karşı çıktıklarını ve Çin'in uzun vadeli sadık bir dostu ve ortağı olmaya istekli olduklarını kaydetti.

Esad, Suriye-Çin stratejik ortaklığının kurulmasını, ikili dostane işbirliğini güçlendirmek ve uluslararası ve bölgesel meselelerde iletişim ve koordinasyonu artırmak için bir fırsat olarak değerlendireceklerini vurguladı.

Görüşmelerin ardından, iki liderin himayesinde Kuşak ve Yol işbirliği ile ekonomik ve teknolojik işbirliği gibi alanlarda ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İki taraf ayrıca stratejik ortaklığın kurulmasına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Cai Qi, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin'in de aralarında bulunduğu üst düzey Çinli yetkililer, görüşmede ve imza töreninde hazır bulundu.