Çin ve Singapur, terörle mücadele tatbikatı düzenliyor

SİNGAPUR, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Singapur Silahlı Kuvvetleri arasındaki ortak eğitim tatbikatı, Çarşamba günü Singapur'un Jurong Kampı'nda başladı. Tatbikat, kentlerdeki terörle mücadele operasyonlarına odaklanacak.

Tatbikatta her iki ordudan 280'in üzerinde seçkin askeri personel, teçhizat kullanımı ile ilgili faaliyetler, hafif silahlarla gerçek mermi atışları, gerçek kuvvetle yapılacak terörle mücadele talimi ve komuta yeri tatbikatı yürütecek.

Her iki görev gücünün komutanları, ortak tatbikatın karşılıklı güven ve dostluğu geliştireceği görüşünde.

Devam eden ortak tatbikat, düzenlenmeye başladığı 2009'daki bu yana beşinci kez yapılıyor.