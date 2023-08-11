Çin ve Singapur, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni desteklemeye devam edecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile görüşerek, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin inşasını desteklemeye devam etme sözü verdi. İki taraf, Çin-Singapur ilişkilerini daha da güçlendirerek, işbirliğini artıracak ve bölgesel barışı koruyacak.

SİNGAPUR, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Perşembe günü Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin inşasını desteklemeye devam etme sözü verdi.

İki taraf görüşmede, Çin-Singapur ilişkilerindeki mevcut sağlam gelişme ivmesinden övgüyle söz ederek, iki ülkenin liderlerinin stratejik rehberliği doğrultusunda, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yüksek kaliteli inşasını birlikte ilerletmeye devam etmek için Çin-Singapur ilişkilerini çok yönlü, yüksek kaliteli, geleceğe yönelik ortaklığa yükseltme fırsatını değerlendireceklerini belirtti.

Her iki taraf da iki ülke halkı ve bölgeye daha çok fayda sağlayacak şekilde, bağlantının devamlılığının sağlanmasına ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine destek verecek.

Taraflar, bu yıl düzenlenecek başbakan yardımcıları düzeyindeki ikili işbirliği mekanizması toplantısı için ciddi hazırlıklar yapacak, işbirliğinin bir sonraki aşamasını planlayacak ve yeni işbirliği alanlarını artıracak.

Singapur, Çin'in halklar arası etkileşimi kolaylaştırmak için aldığı son tedbirleri takdir ederken, taraflar, iki ülke arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasının yanı sıra ekonomi, ticaret, halklar arası alışveriş, turizm ve benzeri alanlarda daha yakın etkileşim ve işbirliğine hız verecek.

İki taraf ayrıca, çok çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu. Taraflar iletişim ve koordinasyonu güçlendirecek, Doğu Asya işbirliğine ilişkin liderler toplantılarında elde edilen olumlu kazanımları birlikte destekleyecek ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refahı ortaklaşa koruyacak.