Çin ve Singapur, kentsel terörle mücadele tatbikatını başarıyla tamamladı

Çin ve Singapur kara kuvvetleri, Jurong Kampı'nda düzenlenen kentsel terörle mücadele tatbikatında başarılı bir performans sergiledi. Tatbikat sırasında keşif, kuşatma, kontrol altına alma, ateş açma, rehine kurtarma ve hızlı tahliye talimleri gerçekleştirildi.

SİNGAPUR, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Singapur, iki taraflı tatbikatların beşincisini Jurong Kampı'nda başarılı şekilde tamamladı.

Çin ve Singapur kara kuvvetlerinin seçkin birimleri, Salı günü düzenlenen kapsamlı kentsel terörle mücadele tatbikatı sırasında keşif, kuşatma ve kontrol altına alma, düşman hattına girme, ateş açma, rehine kurtarma ve karma görev gücü gruplarında hızlı tahliye talimleri gerçekleştirdi.

İki ordunun kıdemli subayları, tatbikatın başarılı şekilde tamamlanmasını tebrik ederek gelecekte daha fazla etkileşim kurulmasını beklediklerini kaydetti.

Kentsel terörle mücadele operasyonlarına odaklanan iki ordu mensupları, tatbikat sırasında keskin nişancılık, göğüs göğüse muharebe ve halatla inme gibi başka eğitimler de gerçekleştirdi.