Çin ve Rusya, uluslararası ilişkilerde stratejik koordinasyonu sürdürüyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Rusya'nın uluslararası ilişkilerde stratejik koordinasyonu sürdürdüğünü belirtti. İki ülke arasındaki işbirliği ve ticaret hacmi artarken, uluslararası sorumluluk alanında da çalışmalar devam ediyor.

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Rusya'nın uluslararası ve çok taraflı düzeylerde yakın stratejik koordinasyon için çalışmaya devam ettiğini, çok kutuplu bir dünya ve uluslararası ilişkilerde demokratikleşme sürecini ilerlettiğini ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını koruduğunu belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Pazartesi günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Wang görüşmede, sıraladığı unsurların iki ülkenin uluslararası sorumluluk alanına girdiğini ve Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Mart ayında Rusya'ya yaptığı ziyaretten bu yana iki ülke arasındaki stratejik koordinasyon ve faydaya dayalı işbirliğinin ilerleme kaydettiğini belirten Wang, ikili ticaret hacminin yeni bir zirveye ulaştığını, enerji işbirliğinin istikrarlı şekilde sürdüğünü ve personel etkileşimlerinin hızla yeniden başladığını ifade etti.

Çin ve Rusya'nın güvenilir iyi dostlar ve ortaklar olduğunun kanıtlandığını ifade eden bakan, iki ülke lideri tarafından varılan önemli uzlaşıyı hayata geçirmeye devam etmenin ve yeni dönemde Çin ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının üst düzey gelişimini teşvik etmenin şu anda her iki ülke için de öncelikli olduğunu vurguladı.

Lavrov ise Xi'nin Mart ayında Rusya'ya yaptığı ziyarette elde edilen önemli kazanımları hayata geçirmek, stratejik koordinasyonu daha da güçlendirmek ve ikili ilişkilerde daha fazla sonuç elde etmek için tatbiki işbirliğini derinleştirmek üzere Rusya'nın Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Rus bakan, ülkesinin Birleşmiş Milletler, BRICS ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlar çerçevesinde Çin ile iletişim ve koordinasyonu daha da güçlendirmeye, hegemonyaya karşı çıkmaya, tek taraflılığa direnmeye, uluslararası ilişkilerde demokratikleşmeyi teşvik etmeye ve uluslararası eşitlik ve adaleti korumaya istekli olduğunu ifade etti.

İki taraf ayrıca, Ukrayna krizi de dahil olmak üzere ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Wang, Çin'in herhangi bir uluslararası ve çok taraflı olayda bağımsız ve tarafsız bir tutum sergileyeceğini, objektif ve rasyonel açıklamalar yapacağını, barışı ve müzakereleri aktif şekilde destekleyeceğini ve Ukrayna krizine siyasi bir çözüm bulunması için çaba göstereceğini vurguladı.

Lavrov ise Rusya'nın, Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusunda Çin tarafından ortaya konulan görüş belgesine büyük ölçüde katıldığını ve Çin'in bu konuda yapıcı rol oynamasını takdir ve memnuniyetle karşıladığını söyledi.