Çin ve Rusya, stratejik iletişimi güçlendirmek için bir araya geldi

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile bir araya geldi. İki taraf, Çin-Rusya ilişkilerini güçlendirmek ve uluslararası arenadaki değişikliklere karşı koymak için işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti.

JOHANNESBURG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile bir araya geldi.

Pazartesi günü gerçekleşen toplantıda Wang, Çin-Rusya ilişkilerinin, uluslararası arenadaki değişikliklere yenik düşmediğini ve daha olgun, dirençli ve sağlam hale geldiğini söyledi.

Wang, Çin'in Rusya'yla stratejik iletişimi daha da güçlendirmeye, karşılıklı stratejik güveni artırmaya, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki sinerjiyi derinleştirmeye ve ikili, bölgesel ve uluslararası seviyelerde koordinasyon ve işbirliğini yoğunlaştırmaya istekli olduğunu belirtti.

Wang, "Hegemonyacı ve keyfi eylemlere karşı çıkmak, yeni dönem için Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını zenginleştirmek ve çok kutuplu dünyaya ve uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesine yeni bir ivme kazandırmak için birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Patruşev ise Rusya'nın Çin'le stratejik iletişimi güçlendirmeye, tatbiki işbirliğini genişletmeye ve değişken dünyaya daha fazla istikrar kazandırmak üzere BRICS ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çerçevelerde eşgüdüm ve işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu söyledi.

İki taraf ayrıca ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulundu.