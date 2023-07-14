Çin ve Rusya, ilişkileri derinleştirmek için işbirliği yapmaya istekli

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov'la bir araya geldi. İki ülke liderinin stratejik planlaması ve rehberliği sayesinde Çin-Rusya ilişkileri istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde gelişme ivmesini sürdürüyor. İki taraf, siyasi güvenliğin korunması, sınır aşan suçlarla mücadele ve ceza işlerinde karşılıklı adli yardım konularında işbirliğini derinleştirmek için çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Beijing'de Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov'la bir araya geldi.

Wang, Perşembe günü gerçekleşen görüşmede, Çin- Rusya ilişkilerinin, iki ülke liderinin stratejik planlaması ve rehberliği sayesinde istikrarlı ve sağlıklı gelişme ivmesini her zaman sürdürdüğünü söyledi.

Bakan, iki liderin vardığı mutabakatı hayata geçirmek, siyasi güvenliğin korunması, sınır aşan suçlarla mücadele ve ceza işlerinde karşılıklı adli yardım konularında tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve yeni dönemde Çin- Rusya ilişkilerinin anlamını sürekli olarak zenginleştirmek üzere Çin'in Rusya ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Krasnov da ikili ilişkileri daha ileri götürmek üzere iletişim ve koordinasyonu güçlendirme ve Çin'le tatbiki işbirliğini derinleştirme konusunda istekli olduklarını ifade etti.