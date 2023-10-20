Çin ve Rusya, Filistin-İsrail çatışmasında barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için çalışacak

Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, Filistin-İsrail çatışmasının yol açtığı ağır sivil kayıplardan ve Filistin'deki insani durumun ciddi şekilde kötüleşmesinden derin üzüntü duyduklarını belirtti. Zhai, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov ile görüşmesi sırasında açıklama yaptı.

DOHA, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, Filistin- İsrail çatışmasının yol açtığı ağır sivil kayıplardan ve Filistin'deki insani durumun ciddi şekilde kötüleşmesinden derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Zhai söz konusu açıklamayı Perşembe günü Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov ile görüşmesi sırasında yaptı.

Çin'in sivillere zarar veren ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlere karşı olduğunu ve bunları kınadığını belirten Zhai, Filistin-İsrail çatışmasındaki mevcut durumun, Filistin halkının meşru ulusal haklarının korunmamasından kaynaklandığını ifade etti.

Çin ve Rusya'nın Filistin meselesi hakkında aynı tutumu paylaştıklarını söyleyen Zhai, bölgedeki durumu en kısa sürede yatıştırmak, Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasında olumlu rol oynamak, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için çalışmak ve Filistin meselesini en kısa sürede kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturmak için Rusya ile iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye istekli olduklarını belirtti.