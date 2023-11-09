Çin ve Rusya, Çıkarlarını Ortaklaşa Koruma Konusunda Anlaştı

Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang Youxia, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin çıkarlarını ortaklaşa korumak ve küresel istikrarı sağlamak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

MOSKOVA, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang Youxia, Çarşamba günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin çıkarlarını ortaklaşa korumak, ayrıca küresel ve bölgesel refah ile istikrarı korumak üzere Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Putin, görüşmede Zhang'dan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletmesini istedi.

Putin, Rusya ve Çin arasındaki dostane ilişkilerin dünya ve bölge barışı ile istikrarının korunmasına yardımcı olduğunu, bunun Soğuk Savaş dönemindeki ittifak modelinden tamamen farklı olduğunu söyledi.

Son yıllarda ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin hızla gelişmesinden övgüyle söz eden Putin, iki ülkenin Birleşmiş Milletler, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi çok taraflı uluslararası platformlarda yakın koordinasyonu sürdürdüğünü belirtti.

İki ordu arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin sağlam bir ivmeyle geliştiğini ve verimli sonuçlar elde ettiğini söyleyen Putin, bu durumun iki ülkenin stratejik güvenliğinin korunmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı, Çin ile stratejik iletişimi güçlendirmeye, tatbiki işbirliği düzeyini artırmaya, ayrıca iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkilerin derinlemesine gelişimini daima ileri taşımaya istekli olduklarını söyledi.

Zhang ise Putin'e Xi'nin içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletti.

Çin ve Rusya arasındaki dostluğun sürekli geliştiğine ve zamanla güçlendiğine değinen Zhang, iki ülke liderinin bu yıl iki başarılı görüşme gerçekleştirdiğini ve bir dizi önemli mutabakata vararak Çin-Rusya ilişkileri için yeni bir yol haritası çizdiğini hatırlattı.

İki ordu arasındaki güçlü ilişkinin, Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin yüksek seviyesi ile özgünlüğünün önemli bir sembolü olduğunu belirten Zhang, iki ülke arasında son yıllarda askeri ilişkilerin gelişiminin, farklı alanlardaki işbirliğinin çeşitlenmesiyle güçlü bir ivme kazandığını kaydetti.

Zhang, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, iki ordu arasındaki faydalı işbirliğini daha da güçlendirmek, iki ülkenin çıkarlarını ortaklaşa korumak, ayrıca dünya ve bölgenin refah ve istikrarını gözetmek üzere Rusya ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, Çarşamba sabahı Zhang için bir karşılama töreni düzenleyerek, kendisiyle resmi görüşmelerde bulundu.