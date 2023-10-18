Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya ile olan ilişkilerinin günlük menfaatlerle değil uzun vadeli bir stratejik taahhüt olduğunu belirtti. İki lider, Pekin'de düzenlenen bir forumda bir araya geldi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daimi iyi komşuluk ve karşılıklı faydaya dayandığını vurguladı.

Çin ve Rusya arasındaki ilişkiler uzun vadeli bir stratejik taahhüt

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin son dönemde Rusya ile gelişen ilişkilerinin günlük menfaatlerle şekillenen bir yakınlaşma değil uzun vadeli bir stratejik taahhüt olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumuna katılmak üzere ülkeyi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.

Şi görüşmede, iki ülke arasındaki "kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı" olarak adlandırılan ilişkinin gelişiminin, daimi iyi komşuluk ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinden güç aldığını vurgulayarak "Rusya ile ilişkimiz, günlük menfaat değil uzun vadeli taahhüt." ifadesini kullandı.

İki ülkenin gelecek yıl diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yılını kutlayacağını hatırlatan Şi, Çin'in, "zamanın eğilimine hassas bir bakışla" ve "iki halkın temel çıkarlarını akılda tutarak", Rusya ile pratik işbirliğine yeni boyutlar eklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Şi, Çin'in Rus halkının ulusal canlanma için tercih ettiği yola saygı duyduğunu ve Rusya'nın egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumasını desteklediğini belirtti.

Çinli lider, iki tarafın da yüksek nitelikli pratik işbirliğini geliştirmesini, stratejik önemdeki yükselen endüstrilerde işbirliği olanaklarını araştırmasını, karşılıklı kültür yılları olacak 2024 ve 2025'i kültürel etkinlikleri çeşitlendirmek için fırsat olarak görmesini dilediklerini kaydetti.

Rus liderin, Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma amacıyla başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi için düzenlediği işbirliği forumlarının tümüne katıldığını hatırlatan Şi, bunun Rusya'nın girişime desteğini gösterdiğine işaret etti.

Şi, Çin'in Rusya ile Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri ile, Kuşak ve Yol işbirliği çerçevesinde daha güçlü bir sinerji oluşturmayı istediğini ifade etti.

BRICS genişlemesi

Çin ve Rusya'nın öncülük ettiği BRICS genişlemesini "tarihi" olarak niteleyen Şi, söz konusu adımın çok kutuplu bir dünya düzeni arayışı ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesine yönelik talepleri olan gelişmekte olan ülkelerin güvenini gösterdiğinin altını çizdi.

Şi, Çin'in Rusya ile, Birleşmiş Milletler, G20 ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı çerçevelerde iletişimi ve eşgüdümü artırmak, küresel gıda ve enerji güvenliği ile sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarında daha etkin rol oynamak için birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

ABD ile jeostratejik rekabetin ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde Çin'in, benzer meydan okumalarla karşı karşıya olan Rusya ile ilişkilerinin geliştiği gözleniyor.

Çin lideri, martta düzenlenen Ulusal Halk Kongresi'nde yeniden devlet başkanı seçilerek iktidarını üçüncü döneme taşımasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapmıştı.

Şi, ziyarette, Putin'e hitaben, "Şu anda dünya yüzyılda bir görülecek bir değişimden geçiyor ve bu değişime biz yön veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ziyarette iki lider ilişkilerin yeni bir boyuta yükseltilmesine dair anlayış birliğine varılmış, Pekin ile Moskova arasında stratejik işbirliğinin küresel boyutta genişletilmesi vurgulanmıştı.