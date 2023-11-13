Çin ve Pakistan, Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat yürüttü

Çin ve Pakistan'ın, Umman Denizi'nin Pakistan kıyısı ve açıklarında ortak askeri tatbikat yürüttüğü bildirildi. Tatbikatta deniz tehditlerine karşı ortak operasyon kabiliyeti geliştirildi.

Çin ve Pakistan'ın, Umman Denizi'nin Pakistan kıyısı ve açıklarında ortak askeri tatbikat yürüttüğü bildirildi.

Çin medyasında yer alan habere göre, iki ülkenin donanma gemileri "Deniz Muhafızları-3" adı verilen tatbikat için Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Donanma Rıhtımı'ndan 11 Kasım'da demir aldı.

Umman Denizi'nin kuzeyinde gerçekleştirilen tatbikata Çin Donanması'ndan "Tip 052D" güdümlü füze muhribi Zibo ile "Tip 054A" güdümlü füze muhripleri Cingcou ve Linyi'nin yanı sıra bir konvansiyonel hücum denizaltısı ile deniz piyadelerini taşıyan bir denizaltı destek gemisi katılıyor.

Deniz tehditlerine karşı ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi hedefleyen 9 günlük tatbikatta, iki ülke donanmaları, formasyon manevrası, gemiye sızma, arama ve ele geçirme, helikopter iniş, ortak arama ve kurtarma, ortak gemi ve deniz atış talimleri gerçekleştirecek.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasından Tümamiral Liang Yang, tatbikatın, "Çin ile Pakistan arasında her koşuldaki stratejik işbirliği ortaklığını geliştirmeyi, savunma alanında profesyonel bağları kuvvetlendirmeyi" amaçladığını belirtti.

Deniz Muhafızları tatbikatı üçüncü kez gerçekleştiriliyor. Daha önce 2020'de Umman Denizi'nde ve 2022'de Doğu Çin Denizi'nde aynı adla ortak tatbikatlar yapılmıştı.

Tatbikatlar, Çin'in öncülük ettiği Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemli güzergahlarından olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun güvenliğinin sağlanması açısından önemli görülüyor.

İki ülke donanma alanında savunma sanayi işbirliğini sürdürüyor. Çin, Pakistan donanması için ürettiği 4 adet "Tip 054A/P" firkateyninin teslimatını mayıs ayında tamamladı. İki ülke Hangor sınıfı denizaltıların ortak üretimine de devam ediyor.