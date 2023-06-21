Çin ve Pakistan orduları işbirliğini derinleştirmeye hazır

Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang Youxia, Pakistan Ordusu Genelkurmay Başkanı Sahir Şamşad Mirza ile bir araya geldi. İki ülke liderleri tarafından varılan uzlaşmayı hayata geçirmek ve küresel güçlükleri birlikte çözmek için Pakistan ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirttiler.

BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang Youxia, Salı günü Beijing'de Pakistan Ordusu Genelkurmay Başkanı Sahir Şamşad Mirza ile bir araya geldi.

Zhang, Çin'in iki ülke lideri tarafından varılan önemli uzlaşmayı hayata geçirmek, faydaya dayalı işbirliğini ilerletmek ve küresel güçlükleri birlikte çözmek için Pakistan ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Yetkili, iki ordunun stratejik açıdan birbirini desteklemeye devam etmesi, daha derin ve sağlam bir savunma ve güvenlik işbirliği için birlikte çalışması, ayrıca küresel ve bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa koruması yönündeki umudunu dile getirdi.

Mirza ise küresel ve bölgesel durumlar ne şekilde değişirse değişsin, Çin'in Taiwan, Tibet, Xinjiang ve Hong Kong ile ilgili meselelerdeki ilke ve tutumlarını kararlılıkla destekleyeceklerini söyledi.

Mirza, Pakistan ordusunun ortak çıkarları korumak ve ortak kalkınmayı desteklemek üzere Çin ordusuyla işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu ifade etti.