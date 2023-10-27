Çin ve Pakistan Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatı Düzenleyecek

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ve Pakistan donanmalarının Kasım ayında Umman Denizi'nin kuzeyindeki sularda ve hava sahasında 'Deniz Muhafızları-3' adlı ortak deniz tatbikatını gerçekleştireceğini duyurdu. Tatbikat, deniz güvenliği tehditlerine yanıt verme, askeri düzende ilerleme, arama kurtarma ve denizaltılara karşı operasyon gibi konuları içerecek.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ve Pakistan donanmalarının Kasım ayında Umman Denizi'nin kuzeyindeki sularda ve hava sahasında "Deniz Muhafızları-3" adlı ortak deniz tatbikatını gerçekleştireceğini duyurdu.

Wu Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, tatbikatın deniz güvenliği tehditlerine ortaklaşa yanıt verilmesine odaklanacağını ve askeri düzende ilerleme, arama kurtarma ve denizaltılara karşı operasyon gibi konuları içereceğini söyledi. Tatbikatta uzman etkileşimleri ve karşılıklı ziyaretler gibi etkinlikler de düzenlenecek.

Sözcü, tatbikatın iki ülke arasındaki her durumda stratejik işbirliği ortaklığını ve geleneksel dostluğu pekiştirmeyi, ayrıca iki ordunun gerçekçi muharebe eğitimini güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.