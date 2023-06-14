Çin ve Pakistan arasındaki uçak seferleri yeniden başladı

Pakistan'ın Lahor kentinden kalkan bir uçağın Salı günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'ye inmesiyle, iki kent arasındaki uçak seferleri yeniden başlamış oldu. Çin Güney Havayolları'na ait uçakla yapılan sefer, İslamabad'dan sonra Urumqi'yi Pakistan'a bağlayan ikinci hava rotası olma özelliğini taşıyor.

URUMQI, 14 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor kentinden kalkan bir uçağın Salı günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'ye inmesiyle, iki kent arasındaki uçak seferleri yeniden başlamış oldu.

Çin Güney Havayolları'na ait uçakla yapılan sefer, İslamabad'dan sonra Urumqi'yi Pakistan'a bağlayan ikinci hava rotası olma özelliğini taşıyor. Uçuşların Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşmesi planlanıyor.

Urumqi-Lahor arasındaki uçuşların yeniden başlamasıyla, iki kent arasında seyahat eden Çinli ve Pakistanlı yolcuların artan talebi daha iyi karşılanacak.

Lahor'dan yola çıkan yolcular daha önce Xi'an ve Chengdu gibi Çin kentlerinde aktarma yaparak Urumqi'ye varabiliyordu.

Xinjiang, Haziran ayından bu yana bölgeyi Orta ve Batı Asya'ya bağlayan uçak seferlerini yeniden başlatma çabalarını hızlandırdı.

Çin Güney Havayolları bu çerçevede Xinjiang'dan Almatı, Duşanbe ve Lahor da dahil olmak üzere 11 kente uluslararası uçak seferlerini tekrar başlattı.

Urumqi'deki Diwopu Uluslararası Havalimanı Gümrük İdaresi, Xinjiang'ın ulaşılabilirlik seviyesini artırmak amacıyla artan yolcu sayısıyla başa çıkmak ve gümrük geçiş prosedürlerini düzene sokmak için hizmetlerini daha da optimize edeceğini açıkladı.