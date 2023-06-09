Çin ve Myanmar diplomatik ilişkilerin 73. yıldönümünde işbirliği anlaşmaları imzaladı

Çin ve Myanmar, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 73. yıldönümü dolayısıyla işbirliği anlaşmaları imzaladı. Anlaşmaların imzalanması, iki ülke arasındaki işbirliğinin bir tezahürü olduğunu ve projelerin Myanmar'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olacağını ifade edildi.

YANGON, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Myanmar, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 73. yıldönümü dolayısıyla işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Perşembe günü gerçekleşen imza töreni, Çin'in Myanmar Büyükelçisi Chen Hai ve üst düzey Myanmar yetkililerinin katılımıyla Myanmar'ın başkenti Nepido'da düzenlendi.

Myanmar Birliği Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Than Swe törende yaptığı konuşmada, Myanmar ve Çin'in dağlar ve nehirlerle birleştiğini ve iki ülke halkı arasında derin bir dostluğun bulunduğunu söyledi.

Swe, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin birbirine saygı gösterdiğini, birbirlerine eşitliği gözeterek davrandığını, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirdiğini ve uluslararası arenada birbirlerine destek verdiğini belirtti.

Bakan, anlaşmaların imzalanmasının, ikili işbirliğinin bir tezahürü olduğunu ve projelerin Myanmar'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Büyükelçi Chen ise Çin'in Myanmar'ın kalkınması için elinden geldiğince destek olmaya devam etmeye ve çeşitli alanlarda işbirliğini desteklemek için Myanmar ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.