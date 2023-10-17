Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri, Filistin-İsrail çatışması ve Kuşak ve Yol işbirliği hakkında telefon görüşmesi yaptı. Şükri, Çin'in Filistin halkının haklarını desteklediğini ve Mısır'ın Çin ile temas halinde kalmaya istekli olduğunu belirtti. Wang ise uluslararası adaletin tarafında yer alacaklarını ve BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes ilan etmesi gerektiğini vurguladı.

Çin ve Mısır, Filistin-İsrail çatışması ve Kuşak ve Yol işbirliğini ele aldı

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri, Pazartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinde Filistin- İsrail çatışması ile Kuşak ve Yol işbirliğini ele aldı.

Şükri görüşmede, Filistin ve İsrail arasındaki mevcut durumu son derece kritik olarak nitelendirirken, Çin'e ilkeli davrandığı, adaletten yana olduğu ve Filistin halkını meşru ulusal haklarını geri kazanma ve bağımsız bir devlet kurma yönünde desteklediği için övgülerde bulundu.

Mısırlı bakan, Filistin meselesinin siyasi yollarla çözülmesi ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın korunmasında Çin'in oynadığı önemli rolü takdir ettiklerini söyledi.

Şükri, Mısır'ın bölgedeki tansiyonu yatıştırmaya yardımcı olmak, çatışmanın tırmanmasını önlemek ve krizin daha fazla yayılmasını engellemek üzere Çin ile temas halinde kalmaya istekli olduğunu ifade etti.

Mısır ve Çin'in kadim bir dostluğa ve dinamik bir ilişkiye sahip iki ülke olduğuna işaret eden bakan, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, Mısır'ın Kuşak ve Yol işbirliğine aktif katılım sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang ise İsrail-Filistin meselesine değinerek sivillere zarar veren ve uluslararası insani hukuku ihlal eden tüm eylemleri reddettiklerini ve kınadıklarını yineledi.

Çin'in uluslararası adaletin tarafında yer almaya ve Filistin halkına meşru ulusal haklarını geri kazanmaları için destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Wang, mevcut koşullar altında BM Güvenlik Konseyi'nin bir an önce ateşkes ilan edilmesi için üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki insani durumu hafifletmeye yönelik aktif arabuluculuk ve koordinasyon çabalarını takdir ettiklerini söyleyen Wang, Arap ve İslam ülkelerinin ortak bir tutum sergileyerek tek ses olma çabalarını desteklediklerini belirtti. Wang, Çin'in iki devletli çözüme yönelik müzakerelerin yeniden başlatılmasını teşvik etmek ve daha geniş bir uluslararası uzlaşıya ulaşmak üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Mısır'ın Kuşak ve Yol işbirliğinin önemli bir ortağı olduğunu belirten Wang, Mısır'ın forumun başarılı şekilde geçmesine ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine olumlu katkılarda bulunacağından emin olduğunu dile getirdi.