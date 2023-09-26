Çin ve Mısır, Dostane İlişkileri Geliştirmek İçin İşbirliği Yapacak

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Li Xi, Çin ve Mısır ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek ve karşılıklı siyasi güveni pekiştirmek üzere Mısır'la birlikte çalışacaklarını söyledi.

KAHİRE, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Li Xi, Çin ve Mısır ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek ve karşılıklı siyasi güveni pekiştirmek üzere Mısır'la birlikte çalışacaklarını söyledi.

Cumartesi-Pazartesi günleri arasında dostane ilişkileri geliştirmek amacıyla Mısır'a resmi ziyarette bulunan Li, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda Çin'in Mısır'a müşterek destek vermeye devam edeceğini kaydeden Li, ülkesinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Mısır'ın 2030 Vizyonu arasındaki sinerjiyi destekleyeceğini de sözlerine ekledi.

Li, Çin'in BRICS işbirliği mekanizmasına katılmaya davet edilen Mısır'ı kutladığını, küresel ve bölgesel konularda Mısır'la koordinasyon ve işbirliğini sağlamlaştırmaya hazır olduğunu kaydetti.

Li'den Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e iyi dileklerini iletmesini isteyen Sisi ise Xi'nin liderliğinde Çin'in kayda değer kalkınma başarıları elde ettiğini ve kalkınmasının durdurulamaz olduğunu belirtti.

Çin ile Mısır arasındaki verimli Kuşak ve Yol işbirliğinden övgüyle söz eden Sisi, Mısır'ın altyapı, tarım, turizm ve finans gibi alanlarda Çin'le işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı, daha fazla Çinli şirketin Mısır'da yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını vurguladı.