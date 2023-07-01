Çin ve Madagaskar arasındaki ilişkiler istikrarlı bir şekilde gelişiyor

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Madagaskar Dışişleri Bakanı Yvette Sylla ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki işbirliğini ilerletmek ve yeni fırsatlar yaratmak istediklerini belirttiler.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Cuma günü Beijing'de Madagaskar Dışişleri Bakanı Yvette Sylla ile bir araya geldi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin ve Madagaskar'ın birbirlerine her zaman saygı duyan, eşit davranan ve karşılıklı fayda sağlayıcı işbirliği gerçekleştiren iki ülke olduğunu belirtirken, ikili ilişkilerdeki gelişmenin istikrarlı ivmesini sürdürdüğünü söyledi.

Wang, Çin'in Madagaskar'ın tek Çin ilkesine olan bağlılığını son derece takdir ettiğini ve Madagaskar'ı ulusal egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumada, ayrıca kendi ulusal şartlarına uygun kalkınma yolunu keşfetmede kararlılıkla desteklediğini ifade etti.

Çinli diplomat, iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ilerletmek, halklar arasındaki dostluğu derinleştirmek ve Çin-Madagaskar ilişkileri için yeni fırsatlar yaratmak istediklerini belirtti.

Sylla ise Madagaskar'ın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Çin'in önerdiği bir dizi önemli küresel inisiyatifi destekleyip bunlara aktif olarak katılmak istediğini vurguladı.