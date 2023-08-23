Çin ve Macaristan arasındaki ilişkiler güçleniyor

Çin'in en üst düzey yasama yetkilisi Zhao Leji, Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Marta Matrai ile görüştü. İki ülke arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir büyüme sergilediği belirtildi.

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama yetkilisi Zhao Leji, Salı günü Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Marta Matrai ile Beijing'de bir araya geldi.

Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao, görüşmede iki ülkenin 74 yıl önce diplomatik ilişkiler kurmasından bu yana ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir büyüme sergilediğini söyledi.

Yetkili, 2017 yılında iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasından sonra ikili ilişkilerin en iyi dönemine girdiğini kaydetti.

Zhao, Ulusal Halk Kongresi'nin, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, ikili ilişkilerin gelişimine yönelik yasal güvenceler sağlamak ve yasama denetimi, çevrenin korunması ve yeşil kalkınma alanlarında etkileşim ve işbirliğini güçlendirmek üzere Macaristan Ulusal Meclisi'yle birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Matrai ise Macaristan ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmek üzere yasama kurumları arasındaki etkileşim ve işbirliğinin güçlendirilmesi umudunu dile getirirken, Macaristan Ulusal Meclisi'nin iki halk arasındaki dostluğun ilerletilmesine katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong da aynı gün Matrai ile bir görüşme gerçekleştirdi.