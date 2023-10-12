Çin ve Kuzey Makedonya, diplomatik ilişkilerin 30. yıldönümünü kutladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıldönümü dolayısıyla birbirlerine tebrik mesajı gönderdi. İki lider, karşılıklı güveni derinleştirdiklerini ve işbirliği deneyimlerini takdir ettiklerini belirtti.

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıldönümü dolayısıyla Perşembe günü birbirlerine tebrik mesajı gönderdi.

Xi mesajında, Çin ve Kuzey Makedonya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 30 yılda iki tarafın karşılıklı güveni derinleştirdiğini, geleneksel dostluklarını yenilediğini, ayrıca altyapı, medeniyetler arasında karşılıklı öğrenme, sağlık ve diğer alanlarda değerli işbirliği deneyimleri biriktirdiklerini belirterek, elde edilen verimli sonuçları takdir ettiğini belirtti.

Çin-Kuzey Makedonya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiklerini ve siyasi rehberliği sürekli güçlendirip karşılıklı güven, dostluk ve işbirliğini derinleştirmek için Pendarovski ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirten Xi, ikili ilişkilerin parlak geleceği için ortaklaşa çalışmak ve iki halka daha fazla fayda sağlamak adına diplomatik ilişkilerin 30. yıldönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak kabul ettiklerini vurguladı.

Pendarovski ise iki ülkenin son 30 yılda birbirlerinin kalkınmaya yönelik stratejik tercihlerine saygı duyduğunu ve çeşitli alanlarda daha da yakın işbirliğini sürdürdüğünü ifade etti.

İki ülkenin ortak çıkarları paylaştığına ve aralarında işbirliği için büyük bir potansiyel olduğuna işaret eden Pendarovski, ülkesinin ortak kalkınmayı teşvik etmek ve halkların refahını artırmak üzere Çin ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.