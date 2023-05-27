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Çin ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti İlişkileri Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığına Yükseltti

Çin ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti İlişkileri Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığına Yükseltti

Dünya Haberleri

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi ile Çin'in başkenti Beijing'de görüştü. Cuma günü gerçekleşen görüşmede iki cumhurbaşkanı ülkeleri arasındaki ilişkilerin kazan-kazan işbirliğine dayalı stratejik ortaklıktan, kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yükseltildiğini duyurdu.

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi ile Çin'in başkenti Beijing'de görüştü. Cuma günü gerçekleşen görüşmede iki cumhurbaşkanı ülkeleri arasındaki ilişkilerin kazan-kazan işbirliğine dayalı stratejik ortaklıktan, kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yükseltildiğini duyurdu.

Çin ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti İlişkileri Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığına YükselttiÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de yapacakları görüşme öncesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo'yu Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin dışındaki meydanda düzenlenen törenle karşıladı, 26 Mayıs 2023.  (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

Çin ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti İlişkileri Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığına YükselttiÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ve eşi Denise Nyakeru Tshisekedi, Xi ve Tshisekedi'nin Büyük Salon'da yapacağı görüşme öncesinde toplu fotoğraf çektirdi, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Çin ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti İlişkileri Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığına YükselttiÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de yapacakları görüşme öncesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo'yu Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin dışındaki meydanda düzenlenen törenle karşıladı, 26 Mayıs 2023.  (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)

Çin ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti İlişkileri Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığına YükselttiÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de yapacakları görüşme öncesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo'yu Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin dışındaki meydanda düzenlenen törenle karşıladı, 26 Mayıs 2023.  (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)

Çin ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti İlişkileri Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığına YükselttiÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'e resmi ziyarette bulunan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda görüştü, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Kongo Dünya Haberler

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