Çin ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti İlişkileri Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığına Yükseltti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi ile Çin'in başkenti Beijing'de görüştü. Cuma günü gerçekleşen görüşmede iki cumhurbaşkanı ülkeleri arasındaki ilişkilerin kazan-kazan işbirliğine dayalı stratejik ortaklıktan, kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yükseltildiğini duyurdu.

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi ile Çin'in başkenti Beijing'de görüştü. Cuma günü gerçekleşen görüşmede iki cumhurbaşkanı ülkeleri arasındaki ilişkilerin kazan-kazan işbirliğine dayalı stratejik ortaklıktan, kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yükseltildiğini duyurdu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de yapacakları görüşme öncesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo'yu Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin dışındaki meydanda düzenlenen törenle karşıladı, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ve eşi Denise Nyakeru Tshisekedi, Xi ve Tshisekedi'nin Büyük Salon'da yapacağı görüşme öncesinde toplu fotoğraf çektirdi, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de yapacakları görüşme öncesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo'yu Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin dışındaki meydanda düzenlenen törenle karşıladı, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de yapacakları görüşme öncesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo'yu Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin dışındaki meydanda düzenlenen törenle karşıladı, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'e resmi ziyarette bulunan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda görüştü, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)