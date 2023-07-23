Çin ve Kenya, 'Kuşak ve Yol' Projesi İşbirliğini Derinleştirmeyi Kabul Etti

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ve Kenya Devlet Başkanı William Ruto, 'Kuşak ve Yol' projesi kapsamında işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak güvenin artırılması vurgulandı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ve Kenya Devlet Başkanı William Ruto, yaptıkları görüşmede "Kuşak ve Yol" projesi kapsamında işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Xinhua haber ajansına göre, Vang, Kenya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Ruto ile bir araya geldi.

Görüşmede "Kuşak ve Yol" projesi kapsamında işbirliğinin genişletilmesi konusunda mutabık kalındı.

Ruto, iki ülke arasındaki ilişkilerin 60 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana istikrarlı bir şekilde geliştiğine işaret ederek, ülkedeki tüm sektörlerin Çin ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Kenya Devlet Başkanı Ruto, ülkesinin, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma Girişimi'ni de desteklediğini ve burada aktif rol alacağını sözlerine ekledi.

Vang ise görüşmede iki ülkenin sağlam ilişkileri olduğunu belirterek, iki ülkenin ortak güveni artırma çabalarının önemine işaret etti.