Çin ve Kazakistan arasında yolcu otobüsü hizmeti başlatıldı

URUMQİ, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi ile Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'yı bağlayan yolcu otobüsü hizmeti Cuma günü Urumqi'den başlatıldı.

Xinjiang Bölge Ulaştırma Departmanı'nın verdiği bilgilere göre tek yönde 1.150 kilometre uzunluğundaki sınır ötesi güzergahta yolculuk yaklaşık 12 saat sürüyor.

Departman, Kazakistan sınırındaki bölgenin, Çin'le Kazakistan arasındaki yolcu taşımacılığını kolaylaştırmak üzere Urumqi'den Semipalatinsk gibi noktalara dört tane daha uluslararası yolcu otobüsü güzergahı açacağını bildirdi.