Çin ve Kamboçya, ortak insani yardım tatbikatı düzenleyecek

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Çin ve Kamboçya'nın Eylül ayının ortasından sonuna kadar Kamboçya'da 'Barış Meleği 2023' kod adlı ortak bir insani yardım tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu. Tatbikat, sağlık hizmetlerinde eşgüdümlü hareket etme ve acil müdahale kabiliyetlerinin iyileştirilmesine ve iki ordu arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yardımcı olacak.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Çin ve Kamboçya'nın Eylül ayının ortasından sonuna kadar Kamboçya'da "Barış Meleği 2023" kod adlı ortak bir insani yardım tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

Tan Perşembe günü yaptığı açıklamada, ortak tatbikatın, Çin ve Kamboçya ordularının sağlık hizmetlerinde eşgüdümlü hareket etme ve acil müdahale kabiliyetlerinin iyileştirilmesine ve iki ordu arasındaki uygulamalı etkileşim ve işbirliğinin derinleştirilmesine yardımcı olacağını söyledi.