Çin ve Japonya, Fukuşima atık su tahliye planı konusunda diyaloğu artıracak

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, iki ülkenin Fukuşima atık su tahliye planı kapsamında fikir ayrılığına düşmesine rağmen ikili diyaloğu artıracaklarını açıkladı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, iki ülkenin Fukuşima atık su tahliye planı kapsamında fikir ayrılığına düşmesine rağmen ikili diyaloğu artıracaklarını açıkladı.

Kyodo News'ün haberine göre, Vang ve Hayaşi, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen "Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı" kapsamında bir araya geldi.

Tokyo hükümetinin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin radyoaktif özellikli atık sularının okyanusa salınması planı ve Çin'in "artan askeri faaliyetleri" konusunda fikir ayrılığı yaşayan taraflar, ikili iletişimin artırılması konusunda anlaştı.

Vang, ekonomik, insani ve kültürel işbirliğinin önemine dikkati çekerek, Çin ve Japonya'nın 1978'de imzaladığı Barış ve Dostluk Anlaşması'nın 45. yılında ikili ilişkilere ivme kazandırmayı umduğunu söyledi.

Çin, ASEAN'dan Fukuşima atık su tahliye planına karşı çıkmasını istiyor

Çin, ASEAN üyelerini, Japonya'nın Fukuşima'dan tahliyesi planlanan atık suyun okyanusa tahliyesi planına karşı çıkmaya çağırmıştı.

Pekin, ASEAN'ın toplantısının ardından yayımlanacak bildiride, "arıtılmış su" teriminin kullanımından kaçınılmasını talep etmişti.

Adı açıklanmayan diplomatik kaynak, Çin'in, ASEAN'dan Fukuşima'daki arıtılmış radyoaktif özellikli atık suyun okyanusa tahliyesi planına karşı resmi açıklama yayımlanmasını istediğini iddia etmişti.

Atık suyun denize tahliyesi planı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki depremle tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.