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Çin ve Japonya'dan Nükleer Atık Su Anlaşması

Çin ve Japonya'dan Nükleer Atık Su Anlaşması
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Çin ve Japonya, Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde boşaltılan nükleer atık su için uluslararası izleme mekanizması kurulması yönünde anlaşmaya vardı. Her iki ülke, ekosistem ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri minimize etmek için iş birliği yapma kararı aldı.

ÇİN ve Japonya, Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde boşaltılan nükleer atık suyla ilgili olarak istişarelerde bulunarak, uluslararası izleme mekanizması kurulması ve şeffaflık sağlanması konusunda anlaştı.

Çin ve Japonya, Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'ndeki nükleer atık suyun okyanusa boşaltılma süreci konusunda bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Japonya, 24 Ağustos 2023'te santraldeki nükleer kirlilik bulunan atık suyu temizleyerek okyanusa tek taraflı olarak boşaltmaya başladı. Çin, Japonya'dan ülke içinden ve dışından konuya ilişkin ifade edilen endişeleri ciddiyetle ele almasını ve yükümlülüklerini samimi şekilde yerine getirmesini talep etti. Çin Dışişleri'nden dün yapılan açıklamada, Çinli ve Japon yetkililerin istişare turları kapsamında anlaşmaya vardığı ifade edildi. Anlaşmanın detayları ile ilgili olarak, "Anlaşma kapsamında, Japonya uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi, insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etki bırakmaktan kaçınmak için elinden geleni yapmayı ve deniz ortamı ve deniz ekosistemleri üzerindeki etkiyi sürekli değerlendirmeyi açıkça taahhüt edecek. Çin ve diğer tüm paydaşların endişeleri göz önünde bulundurulduğunda, Japonya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) çerçevesinde nükleer kirlenmiş suyun deşarjındaki temel aşamaları kapsayan uzun vadeli bir uluslararası izleme düzenlemesinin kurulmasını memnuniyetle karşılamaktadır ve Çin ile diğer tüm paydaşların düzenlemeye esaslı bir şekilde katılabilmelerini ve bu katılımcı ülkelerin bağımsız örnekleme ve izleme ile laboratuvarlar arası karşılaştırmalar (LK) yapabilmelerini sağlayacaktır.

Her iki taraf, ekosistem, çevre, insan yaşamı ve sağlığı konusunda büyük bir sorumluluk duygusuyla, nükleerle kirlenmiş suyun okyanusa boşaltılması konusundaki endişeleri uygun şekilde ele almak amacıyla yapıcı, bilim temelli diyaloğu sürdürme konusunda mutabıktır. Çin, ilgili Çin yasaları ve yönetmeliklerine göre Japon menşeli su ürünlerine karşı geçici acil durum önlemleri aldığını belirtmektedir. Çin, IAEA çerçevesinde uzun vadeli uluslararası izlemeye esaslı bir şekilde katıldıktan ve katılımcı ülkeler tarafından bağımsız örnekleme ve diğer izleme faaliyetleri yürütüldükten sonra, Çin ilgili önlemleri bilimsel kanıtlara dayanarak ayarlamaya başlayacak ve düzenleme gerekliliklerini ve standartlarını karşılayan Japon su ürünlerinin ithalatını kademeli olarak yeniden başlatacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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