Çin ve Japonya dışişleri bakanları, Barış ve Dostluk Antlaşması'nın 45. yıldönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdi. İki taraf da antlaşmanın ruhuna uygun şekilde işbirliği yapma ve ilişkileri güçlendirme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Çin ve Japonya Barış ve Dostluk Antlaşması'nın 45. yıldönümünü kutladı

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Japonya dışişleri bakanları Pazartesi günü Çin ile Japonya arasında Barış ve Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasının 45. yıldönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi mesajında, Çin ve Japonya'nın 45 yıl önce, diplomatik ilişkilerin normale dönmesinden sonra bir başka kilometre taşı niteliğindeki antlaşmayı imzaladığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, son 45 yılda Çin-Japonya ilişkilerindeki iniş çıkışlara rağmen barış, dostluk ve işbirliğinin her zaman iki halkın arzusu ve iki tarafın çıkarlarına hizmet eden tek doğru tercih olduğunu belirtti.

Wang, antlaşmanın asli amacını yeniden yaşatmak; barış içinde birlikte yaşama, kalıcı dostluk ve hegemonya karşıtı ruhu sürdürmek; iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı takip etmek ve yeni dönemin gereklerine uygun Çin-Japonya ilişkilerinin inşasına yönelik aralıksız çaba göstermek üzere Japonya ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ise antlaşmanın 45. yıldönümü vesilesiyle iki tarafın, kendilerini ikili ilişkilerin gelişmesine adamış eski kuşak liderlerinin özgün amaçlarını yeniden yaşatması gerektiğini söyledi.

Yakın komşular olan Japonya ve Çin'in birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu dile getiren Dışişleri Bakanı, iki tarafın ikili ve küresel konularda çeşitli seviyelerde diyalog yürütmesi ve antlaşmanın ruhuna uygun şekilde yapıcı ve istikrarlı Japonya-Çin ilişkileri inşa etmeye çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.