Çin ve İtalya, Kuşak ve Yol İşbirliğine Devam Edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin ve İtalya'nın Kuşak ve Yol işbirliğine devam etme kararı aldığını açıkladı. İki ülke arasındaki ticaret ve kültürel etkileşimdeki artışın önemine vurgu yapan sözcü, Kuşak ve Yol İşbirliği'nin büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti.

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, tarihi ve kültürel bağları ve kalkınmaya yönelik tatbiki ihtiyaçları dikkate alındığında Çin ve İtalya'nın Kuşak ve Yol işbirliğine girmesinin doğru bir seçim olduğunu söyledi.

Sözcü, söz konusu açıklamaları Cuma günü İtalya'nın Kuşak ve Yol İşbirliği belgesini yenilemeyi düşünmediğini ve bunun Çin'le olan ilişkilerini etkilememesine yönelik umudunu ve Çin'le işbirliğini artırmaya devam etme isteğini dile getirdiği şeklindeki haber hakkında yorumda bulunurken yaptı.

Kuşak ve Yol İşbirliği belgesinin imzalanmasının, ikili işbirliğine yönelik büyük bir coşkuyu ve potansiyeli ortaya çıkardığını kaydeden sözcü, son beş yılda ikili ticaretin, yüzde 42 artarak geçen yıl yaklaşık 80 milyar dolara ulaştığını sözlerine ekledi.

Sözcü, İtalya'nın Çin Uluslararası İthalat Fuarı ve Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda onur konuğu ülke olduğunu ve birçok İtalyan ürününü Çin piyasasında bulunabildiğini dile getirdi.

Sözcü, iki ülkenin ortaklaşa büyük ölçekli kruvaziyer gemileri inşa ettiğini ve Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika'da üçüncü pazar işbirliği yürüttüğünü belirtti.

Sözcü, İtalya'nın Çinli turistlerin Avrupa'da en çok ziyaret ettiği destinasyonlardan biri haline geldiğini ve İtalya'nın sanat sergileri ve performanslarının Çin'de son derece popüler olduğunu ifade etti.

"Bazı güçler, işbirliğini bozmak ve bölünme yaratmak için Çin ve İtalya'nın Kuşak ve Yol çerçevesindeki kültürel etkileşim ve ticaret işbirliğini siyasallaştırılıp bu konuda kötü niyetli abartılı iddialarda bulundu" diyen sözcü, bunun tarihin akışına aykırı olduğunu ve kendisine bir yararı olmaksızın başkalarına zarar vereceğini sözlerine ekledi.

Sözcü, "Çin'in kapsamlı istişare, ortak katkı ve paylaşılan fayda ilkesi kapsamında Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ortaya koymasından bu yana geçen on yıllık dönemde 150'den fazla ülke ve 30'dan fazla uluslararası kuruluşla 200'den fazla işbirliği belgesi imzaladık" dedi.

Sözcü, inisiyatifin küresel olarak yaklaşık 1 trilyon ABD doları tutarında yatırımı harekete geçirdiğini ve katılımcı ülkeler için 3.000'den fazla proje ve 420.000'den fazla iş yarattığını sözlerine ekledi.

Sözcü, Dünya Bankası verilerine göre Kuşak ve Yol işbirliğinin, orta ila uzun vadede küresel olarak yaklaşık 40 milyon kişinin yoksulluktan kurtarılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Sözcü, gerçeklerin, Kuşak ve Yol İşbirliğinin küresel olarak kalkınma ihtiyaçlarının yanı sıra uluslararası toplumun arzularını karşıladığını ve güçlü bir direnç ve canlılık sergilediğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Sözcü, Çin'in yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmek ve küresel sürdürülebilir kalkınmaya ve medeniyet arası alışverişlere daha fazla katkıda bulunmak üzere katılımcı ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.¦