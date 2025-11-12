Çin ve İspanya Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de İspanya Kralı 6'ncı Felipe ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, bugün Pekin'de Çin'e resmi ziyarette bulunan İspanya Kralı 6'ncı Felipe ile görüştüğü bildirildi. Şi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yıldan fazla sürede iki ülkenin ikili ilişkilere stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaştığını belirtti. Farklı tarihlere, kültürlere ve sosyal sistemlere sahip Çin ile İspanya'nın, ortak kalkınma için model oluşturduğunu vurgulayan Şi, her iki ülkenin uluslararası adaletin korunmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Şi ayrıca daha fazla yüksek kaliteli İspanyol ürünü ithal etmeye, enerji, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi alanlarda karşılıklı yatırımları artırmaya hazır olduklarını dile getirdi. İspanyol vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti politikasını sürdüreceklerinin altını çizen Şi Cinping, Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası ilişkilerde temel rol oynamasını desteklemek, serbest ticaret kuralları ile uluslararası ticaret düzenini korumak ve daha adil bir küresel yönetişim sistemi için İspanya ile çaba sarf etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Kral 6'ncı Felipe ise 'Tek Çin' ilkesine bağlı kaldıklarını anımsatarak, Çinli şirketlerin İspanya'nın ekonomik kalkınmasını ve yeşil dönüşümünü güçlü şekilde desteklediğini aktardı. Çin'le ekonomi, ticaret, sanayi, teknoloji ve yeşil enerji gibi alanlardaki iş birliğini güçlendirmek istediklerine dikkati çeken Kral 6'ncı Felipe, iki ülkenin uluslararası durumdaki belirsizlikleri gidermeye ve uluslararası ticaret düzenini korumaya hazır olduğunu ifade etti.