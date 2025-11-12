Haberler

Çin ve İspanya Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Çin ve İspanya Arasındaki İlişkiler Güçleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İspanya Kralı 6'ncı Felipe ile Pekin'de bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirme niyetlerini dile getirdi.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de İspanya Kralı 6'ncı Felipe ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, bugün Pekin'de Çin'e resmi ziyarette bulunan İspanya Kralı 6'ncı Felipe ile görüştüğü bildirildi. Şi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yıldan fazla sürede iki ülkenin ikili ilişkilere stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaştığını belirtti. Farklı tarihlere, kültürlere ve sosyal sistemlere sahip Çin ile İspanya'nın, ortak kalkınma için model oluşturduğunu vurgulayan Şi, her iki ülkenin uluslararası adaletin korunmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Şi ayrıca daha fazla yüksek kaliteli İspanyol ürünü ithal etmeye, enerji, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi alanlarda karşılıklı yatırımları artırmaya hazır olduklarını dile getirdi. İspanyol vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti politikasını sürdüreceklerinin altını çizen Şi Cinping, Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası ilişkilerde temel rol oynamasını desteklemek, serbest ticaret kuralları ile uluslararası ticaret düzenini korumak ve daha adil bir küresel yönetişim sistemi için İspanya ile çaba sarf etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Kral 6'ncı Felipe ise 'Tek Çin' ilkesine bağlı kaldıklarını anımsatarak, Çinli şirketlerin İspanya'nın ekonomik kalkınmasını ve yeşil dönüşümünü güçlü şekilde desteklediğini aktardı. Çin'le ekonomi, ticaret, sanayi, teknoloji ve yeşil enerji gibi alanlardaki iş birliğini güçlendirmek istediklerine dikkati çeken Kral 6'ncı Felipe, iki ülkenin uluslararası durumdaki belirsizlikleri gidermeye ve uluslararası ticaret düzenini korumaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay

Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü

20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir

Profesörden deprem fırtınası yaşanan ilçe için korkutan sözler
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cezaevinden serbest bırakılan Ahmet Özer'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Cezaevi çıkışındaki ilk açıklamasında Bahçeli'ye teşekkür etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.