Çin ve İran, İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin İşbirliği Yapacak

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile bir araya geldi. İki taraf, Çin-İran işbirliğini güçlendirmek ve halkların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışacak.

JOHANNESBURG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile bir araya geldi.

Wang, Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıda Çin'in, iki devlet başkanının ulaştığı önemli uzlaşıyı uygulamaya koymak üzere İran'la iletişim ve eşgüdümü güçlendirmeye ve ikili ilişkilerin istikrarlı ve uzun soluklu gelişimini teşvik etmeye istekli olduğunu söyledi.

İran'ın, ulusal egemenlik ve onurunu koruyarak ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu takip etme ve ulusal güvenliğini savunma konusunda Çin'in bu ülkeye destek vermeye devam edeceğini kaydeden Wang, Çin'in İran'ın iç işlerine yönelik dış müdahalelere karşı olduğunu vurguladı.

Wang, Çin-İran kapsamlı işbirliği planının uygulanmasıyla ilgili İran'la olan sinerjiyi güçlendirmeye, Kuşak ve Yol işbirliğini ileri götürmeye ve halkının yaşam şartlarını iyileştirme ve ekonomik ve sosyal kalkınmasını teşvik etme konusunda İran'a yardımcı olmaya istekli olduklarını belirtti.

İran'ın Çin'le olan kapsamlı stratejik ortaklığına büyük önem verdiğini vurgulayan Ahmediyan ise iki tarafın da her iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Kuşak ve Yol İnisiyatifi gibi alanlarda işbirliği potansiyelinden faydalanmasını ve işbirliğini derinleştirmesini umduğunu dile getirdi.

Ahmediyan, Çin'in İran'la Suudi Arabistan arasında uzlaşma sağlanmasında oynadığı önemli rolü takdir ettiğini ve Çin'in bölgesel barışa pozitif katkılarda bulunmaya devam etmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.