Çin ve İngiltere, Küresel Zorluklara Karşı İşbirliği Yapacak

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin ve İngiltere'nin küresel zorluklara karşı birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ise Çin'in uluslararası barış ve güvenlik konularında oynadığı rolü takdir etti.

CAKARTA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin ve İngiltere'nin önde gelen ülkeler olarak sorumluluklarını ortaya koymaları ve küresel zorluklara karşı birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

Wang söz konusu açıklamayı Cuma günü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dışişleri bakanları toplantılarına ev sahipliği yapan Endonezya'nın başkenti Cakarta'da İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile gerçekleştirdiği kısa bir sohbet sırasında yaptı. Wang, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyeleri olan Çin ve İngiltere'nin, dünya barış ve istikrarının korunmasına yönelik ortak sorumluluklarını paylaşması gerektiğini belirtti.

Wang, birbirlerinin temel çıkarlarına karşılıklı saygı duyma ve birbirlerinin iç işlerine karışmamanın, Çin ile İngiltere arasındaki dostane işbirliğinin özündeki ilke olduğunu kaydetti.

Wang, Çin'in İngiltere'yle istikrarlı ve karşılıklı olarak faydalı ilişkiler geliştirmeye kararlı ve İngiliz tarafıyla stratejik iletişimi sürdürmeye, karşılıklı güven tesis etmeye ve ikili işbirliğinde olumlu sonuçları teşvik etmeye istekli olduğunu belirtti.

Cleverly ise Suudi Arabistan ve İran'ı uzlaştırmadaki başarısından dolayı Çin'i bir kez daha tebrik etti ve Çin'in önemli uluslararası barış ve güvenlik konularında oynadığı kilit rolü takdir ettiğini söyledi.

İngiliz bakan, Çin'le üst düzey etkileşimleri ve stratejik iletişimi sürdürerek ikili ilişkilere pozitif unsurlar eklemeyi iple çektiğini belirtti.