Çin ve Honduras, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni Desteklemek İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı

Çin ve Honduras hükümetleri, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak bir şekilde desteklenmesi konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı. İki tarafın, politika iletişimi, altyapı bağlantısını, engelsiz ticareti, finansal entegrasyonu ve halklar arası etkileşimi aktif olarak teşvik edeceği belirtildi.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin hükümeti ile Honduras hükümeti, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak bir şekilde desteklenmesi konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun Salı günü yaptığı açıklamada, iki tarafın, iki ekonominin yakınlaşma noktalarını ortaklaşa keşfedeceği, politika iletişimi, altyapı bağlantısını, engelsiz ticareti, finansal entegrasyonu ve halklar arası etkileşimi aktif olarak teşvik edeceği, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini güçlendireceği, karşılıklı faydayı ve medeniyetlerin karşılıklı öğrenimini destekleyeceği ve ortak kalkınma ile refaha ulaşacağı kaydedildi.