Çin ve Honduras, diplomatik ilişkilerde güçlü bir başlangıç yaptı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin ve Honduras'ın diplomatik ilişkilerde güçlü bir başlangıç yapmak için birlikte çalıştıklarını belirtti. Honduras'taki Çin Büyükelçiliği'nin açılış töreni, Pazartesi günü Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da düzenlendi.

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü yaptığı açıklamada, iki ay önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin ve Honduras'ın ikili ilişkilerde güçlü bir başlangıç yapmak için birlikte çalıştıklarını belirtti.

Honduras'taki Çin Büyükelçiliği'nin açılış töreni, Pazartesi günü Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da düzenlendi. Etkinliğe büyükelçilikteki tüm Çinli diplomatlar, Honduras hükümeti ve Ulusal Kongre temsilcileri, çeşitli sektörlerin önde gelenleri, diplomatik kurumların üyeleri, Çinli kurumların ve Honduras'taki Çin topluluğunun temsilcileri katıldı.

Wang, Beijing'de düzenlenen basın toplantısında, iki aydan uzun bir süre önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin ve Honduras'ın taahhütlerini yerine getirdiğini ve ikili ilişkilerde karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda ve ortak kalkınma temelinde güçlü bir başlangıç yapmak için birlikte çalıştıklarını söyledi.

Sözcü, "İki taraf da şimdiden bazı olumlu sonuçlar elde etti. Bu durum, tek Çin ilkesini savunmanın doğruluğunu, uluslararası toplumun ezici desteğini arkasına aldığını ve dünyadaki hakim eğilimi temsil ettiğini net olarak gösteriyor" dedi.

Wang, Çin ile Honduras arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının, iki halkın temel ve uzun vadeli çıkarlarına hizmet ettiğini ifade etti.

Sözcü, Çin büyükelçiliğinin iki ülke arasında daha derin bir karşılıklı siyasi güven oluşması, daha fazla tatbiki işbirliği yapılması ve iki halk arasında daha yakın dostluk kurulması için köprü vazifesi göreceğini söyledi.

Wang, "Honduras, Çin'de büyükelçilik açmak için yoğun şekilde çalışıyor. Çin de bu çabaları güçlü şekilde desteklemeye ve kolaylaştırmaya hazır" dedi.