Çin ve Hindistan İlişkilerinin İstikrara Kavuşturulması İçin Çağrı

CAKARTA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin ve Hindistan arasındaki ilişkilerin istikrara kavuşturulması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Wang, söz konusu çağrıyı Cuma günü ASEAN dışişleri bakanları toplantılarının oturum aralarında Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı. Wang, istikrara kavuşturulmuş bir ilişkinin iki ülke liderleri arasındaki önemli fikir birliğini yansıttığını söyledi.

Wang, iki komşu arasındaki ortak kalkınma ve refahın küresel bir örnek olduğunu belirterek, şüphe yerine karşılıklı destek çağrısında bulundu.

Wang, Çin ve Hindistan'ın, sınır sorunlarına her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüm bulmak için aynı yönde çalışması gerektiğini kaydetti.

Çin'in Hindistan'ın Çinli şirketlere yönelik son kısıtlamalarına ilişkin endişelerini dile getiren Wang, Çinli şirketler için adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı kurulmasının önemini vurguladı.

Jaishankar ise, Hindistan-Çin ilişkilerinin normalleşmesinin her iki tarafın da ortak çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, Hindistan'ın farklılıkları açık bir zihinle ele almaya ve bir sonraki aşama olan üst düzey etkileşimler için elverişli koşullar yaratmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri mümkün olan en kısa sürede doğru yola sokmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

İki taraf, sınır konularına ilişkin Çin-Hindistan Kolordu Komutanları Düzey Toplantısının bir sonraki turunun erken bir tarihte yapılması konusunda mutabık kaldı ve BRICS üyeliğinin genişletilmesi sürecinin başlatılması konusunda ilkesel bir görüş birliğine vardı.