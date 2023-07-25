Çin ve Hindistan, İlişkileri Geliştirme Konusunda Anlaştı

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile bir araya geldi.

Wang, Pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmede Çin ve Hindistan'ın çok kutuplulaşma sürecindeki iki büyük güç olduğunu ve iki tarafın, ikili ilişkileri geliştirme konusunda doğru yönde ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Wang, iki tarafın bir an önce karşılıklı stratejik güveni artırması, uzlaşı ve işbirliğine odaklanması, engellerin üstesinden gelmesi ve ikili ilişkileri yeniden sağlam ve istikrarlı kalkınma yoluna sokması gerektiğini belirtti.

Wang, Çin'in asla hegemonya peşinde koşmayacağını ve Hindistan da dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerle çalışmaya, çok taraflılığı ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini desteklemeye ve uluslararası düzenin daha adil ve hakkaniyetli şekilde gelişimini teşvik etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Doval ise, iki kadim medeniyet ve dünyanın en kalabalık iki ülkesi olarak Hindistan ve Çin'in birçok alanda ortak çıkarlara sahip olduğunu dile getirdi.

Doval, Hindistan'ın sınır meselelerine köklü bir çözüm bularak ve ikili ilişkileri zamanında iyileştirerek dünya barış ve refahına pozitif katkıda bulunmak üzere karşılıklı anlayış ve karşılıklı saygı ruhuna uygun olarak Çin'le çalışmaya istekli olduğunu söyledi.