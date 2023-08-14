Çin ve Hindistan, Himayalar'daki Sınır Gerginlikleri İçin Görüşmelere Devam Ediyor

Çin ve Hindistan, Himayalar'daki ihtilaflı sınır bölgelerindeki gerginliklerin çözümü için askeri görüşmelerin 19. turuna başladı. Görüşmelerde taraflar, daha önce uzlaştıkları bölgelerden asker çekme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Çin ve Hindistan'ın, Himayalar'daki ihtilaflı sınır bölgelerindeki gerginliklerin çözümü için yürüttükleri askeri görüşmelerin 19. turuna başladığı bildirildi.

The Hindu gazetesinin Hint askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yeni tur görüşmeler, Çuşul sınır bölgesinin Hindistan tarafında yapıldı.

Sınırda iki ülke orduları arasında gerginliklerin azaltılması için kolordu komutanları düzeyinde yapılan görüşmeler, en son nisanda sınırın Çin tarafında gerçekleşmişti.

2020'den bu yana yapılan 18 tur görüşme sonucunda taraflar gerginliğe yol açan 3 bölgeden karşılıklı asker çekme konusunda uzlaşmıştı.

Taraflar, Hindistan'ın Ladak bölgesinin doğusundaki Galvan Vadisi, Pangong Gölü'nün kuzey ve güney yakası ile Gogra Kaplıcaları çevresindeki devriye alanlarındaki birliklerini çekmişti.

Nisandaki 18. tur görüşmelerde Depsan Platosu ve Demçok bölgesinden çekilme konusunda ise anlaşmaya varılamamıştı.

Yeni tur görüşmeler, 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'da yapılacak BRICS Zirvesi öncesine denk geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hindistan Başbakanı Nerandra Modi'nin zirvede yüz yüze görüşmesi muhtemel görülüyor.

Öte yandan, Şi'nin eylülde Yeni Delhi'de yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmak için Hindistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.

Sınırın batısında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Sınır hattındaki gerginlikler, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.