Çin ve Hindistan, Himalayalar'daki gerilimi düşürmek için görüşmeleri sürdürüyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Himalayalar'daki ihtilaflı sınır bölgelerindeki gerginliklerin çözümü için yürüttükleri görüşmelerin devamı ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi konusunda hemfikir olduklarını açıkladı. İki lider, sınır sorununun uygun şekilde ele alınması ve sınır bölgesinde barışın korunması gerektiğini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Himalayalar'daki ihtilaflı sınır bölgelerindeki gerginliklerin çözümü için yürüttükleri görüşmelerin devamı ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi konusunda hemfikir oldukları bildirildi.

Şi ve Modi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, "Hindistan ve Çin'in (sınır ihtilafına ilişkin) diyalog ivmesinin sürdürülmesi, askeri ve diplomatik kanallardan müzakerelere devam edilmesinde mutabık olduğu" belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi'nin, "Tarafların ikili ilişkilerdeki genel çıkarları akılda tutarak sınır sorununu uygun şekilde ele alması, sınır bölgesinde barışı ve huzuru birlikte koruması gerektiğini" ifade ettiği aktarıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Vinay Kwatra da görüşmeye ilişkin açıklamasında, Başbakan Modi'nin, ihtilaflı sınırda iki ülkenin kontrolündeki bölgeleri ayıran Fiili Kontrol Hattı'ndaki (LAC) çözülmeyen sorunlara ilişkin endişelerini dile getirdiğini bildirdi.

Bakan Kwatra, Modi'nin Fiili Kontrol Hattı'na uyulmasının Çin-Hindistan ilişkilerinin normalleşmesi için elzem olduğunu vurguladığını, iki liderin, "sınır bölgesindeki askerlerin çekilmesi ve gerilimin düşürmesine yönelik çabalara hız verilmesi konusunda mutabık kaldığını" belirtti.

İki ülke arasında ihtilafa konu olan sınır bölgelerinde gerilimin düşürülmesi için 19. tur görüşmeler, 14-15 Ağustos'ta Çuşul sınır bölgesinin Hindistan tarafında yapılmıştı.

2020'den bu yana yapılan görüşmelerde taraflar, gerginliğe yol açan 3 bölgeden karşılıklı asker çekme konusunda uzlaşmış fakat LAC'ın batı bölümündeki bazı bölgelerden çekilme konusunda anlaşmaya varılamamıştı.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.

Sınırın batısında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Çin askerleri ile çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Sınır hattındaki gerginlikler, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.