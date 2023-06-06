Çin ve Hindistan arasında sınır anlaşmazlıkları devam ediyor

Düşünce kuruluşu Chatham House, Çin ile Hindistan arasında devam eden sınır anlaşmazlıklarına ilişkin çekilen uydu görüntülerinin, bölgede büyük bir değişim yaşandığını gösterdiğini bildirdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) bölgede bulunan kontrol noktaları ve mevzilerinin geliştirildiği kaydedildi. İki ülke arasında devam eden sınır anlaşmazlıklarına ilişkin son 6 ayda çekilen uydu görüntülerinin, bölgede büyük bir değişime işaret ettiği aktarılan raporda, "Çin, burada ÇHKO birliklerinin konuşlanmasını desteklemek için bir ekosistem kurarak tesisler inşa etti. Görüntülerde genişletilmiş yollar, ileri karakollar, park alanları, güneş panelleri ve hatta helikopter pistleri ile donatılmış, sert hava koşullarına dayanıklı modern kamplar görülüyor." denildi.

Düşünce kuruluşu Chatham House, Çin ile Hindistan arasında devam eden sınır anlaşmazlıklarına ilişkin çekilen uydu görüntülerinin, bölgede büyük bir değişim yaşandığını gösterdiğini bildirdi.

"Çin ve Hindistan, yeni bir ölümcül sınır çatışmasına mı hazırlanıyor?" başlıklı Chatham House raporunda, uydu görüntülerine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) bölgede bulunan kontrol noktaları ve mevzilerinin geliştirildiği kaydedildi.

İki ülke arasında devam eden sınır anlaşmazlıklarına ilişkin son 6 ayda çekilen uydu görüntülerinin, bölgede büyük bir değişime işaret ettiği aktarılan raporda, "Çin, burada ÇHKO birliklerinin konuşlanmasını desteklemek için bir ekosistem kurarak tesisler inşa etti. Görüntülerde genişletilmiş yollar, ileri karakollar, park alanları, güneş panelleri ve hatta helikopter pistleri ile donatılmış, sert hava koşullarına dayanıklı modern kamplar görülüyor." denildi.

Aksay-Çin bölgesinin uzun zamandır Hindistan ve Çin arasında çekişme konusu olduğu ve zaman zaman çatışmaların yaşandığı hatırlatılan raporda, Çin'in bölgedeki Hint devriyelerini engelleyebilecek yeni ileri karakollarının ve muhtemel bir krizde birliklerin intikalini hızlandırmak için Pangong Gölü'nde bir köprü inşaatını tamamlamak üzere olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Raporda, Çin'in, Daulat Beg Oldie'deki Hint hava üssünün gelişimini engelleme yönündeki faaliyetleri ile lojistik destek hattını güçlendirmek için Sincan bölgesini Tibet'e bağlayacak otoyol projesinin Hindistan'ı rahatsız ettiğinden de bahsedilerek, "Yol, aynı zamanda Aksay-Çin'in, Çin'in bir parçası olarak kalacağı sinyalini veren bir niyet beyanı olarak da okunabilir." yorumunda bulunuldu.

Çin'in bölgedeki faaliyetlerinin dikkat çekici olduğu vurgulanan raporda, bu durumun gerilimin tırmanmaya devam etmesine yol açabileceği ifade edildi.

Çin ile Hindistan arasındaki ihtilaflı bölge

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.

Sınırın batısındaki Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada, 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada, 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Sınır hattındaki gerginlikler, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki savaş söylemleriyle daha da artmıştı.

Daha sonra iki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmış, ardından sınır bölgesindeki birliklerin koordineli ve planlı şekilde geri çekilmesine karar verilmişti.

İki ülke askerlerinin, sürtüşmeye sebep olan tüm sınır bölgelerinde hatlarına döndüğü çekilme sürecinin 14 Eylül 2022'de tamamlandığı duyurulmuştu ancak, gelinen noktada bölge üzerindeki tartışmalar sona ermedi.