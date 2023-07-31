Çin ve Gürcistan İlişkilerini Stratejik Ortaklık Seviyesine Çıkardı

Çin ve Gürcistan, yayımladıkları ortak açıklamayla ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine çıkardıklarını duyurdu. İki ülke arasında yapılan görüşmede, uluslararası ve bölgesel meseleler ele alındı ve karşılıklı egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı vurgulandı. Ayrıca, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne Gürcistan'ın destek verdiği ve ikili ticaretin artırılması konusunda irade beyanında bulunuldu. İki ülke arasında karşılıklı yatırım ve ticaretin kolaylaştırılması, teknoloji alışverişi, altyapı modernizasyonu gibi konularda işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Çin ve Gürcistan. yayımladıkları ortak açıklamayla ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine çıkardıklarını duyurdu.

31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'de bulunan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Taraflar, uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldıkları görüşmede, ikili ilişkileri stratejik ortaklığa yükseltme kararı aldı.

Yayımlanan ortak açıklamada, taraflar, karşılıklı egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygılarını teyit ederken, Gürcistan'ın, "tek Çin" ilkesine "sıkı sıkıya bağlı" olduğu vurgulandı.

Taraflar, ortak kalkınma ve refaha ulaşmak için yönetim deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Açıklamada, Çin ve Gürcistan'ın yasama organları arasında çeşitli alan ve düzeylerde bilgi alışverişi ve işbirliğinin artırılmasına, ilgili bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda karşılıklı iletişim ve istişareye vurgu yapıldı.

Gürcistan'ın transit altyapısı, Çin ürünlerinin Batı pazarına ulaşmasında kullanılacak

Gürcistan'ın, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ni memnuniyetle karşıladığı, iki ülke hükümetinin bu girişim kapsamında İkili İşbirliği Planı da dahil olmak üzere belgelere imza koyduğu açıklandı.

İkili ticareti daha da artırma iradelerini beyan eden taraflar, Çin'e Gürcistan mal ve hizmetlerinin ihracatını artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Her iki taraf da Orta Koridor'un ve demir yolu ağlarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, ulaşım, iletişim, altyapı modernizasyonu, dijital teknolojiler, tarım ve gıda güvenliği, su kaynakları alanlarında karşılıklı yatırım ve ticareti kolaylaştırmaya ve işbirliğini teşvik etmeye hazır olduklarını belirtti.

Çin ürünlerinin Batı pazarlarına sorunsuz şekilde ihraç edilmesi için Gürcistan'ın transit altyapısının kullanımı noktasında irade beyanında bulunulurken, tarafların, teknoloji alışverişine hazır oldukları vurgulandı.

İki ülke arasında 2018'de Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalandığının anımsatıldığı açıklamada, Çin ile Gürcistan'ın, anlaşma çerçevesindeki işbirliklerini geliştirmeye devam edecekleri kaydedildi.

Çin'in teklifiyle gündeme gelen Küresel Kalkınma Girişimi'nin Gürcistan tarafından desteklendiği ve BM Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin uygulanmasını hızlandırmak için Girişim kapsamındaki işbirliğine aktif katılmaya hazır olduğu ifade edildi.

Karşılıklı kültür merkezi açılması planlanıyor

Çin ile Gürcistan'ın, karşılıklı kültür merkezi açılması konusunda istişare yürüteceği ve kültür yıllarının ilan edilmesi üzerine görüşmeler gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı.

Okullarda karşılıklı olarak Çince ve Gürcüce dilleri öğretiminin teşvik edileceği vurgulanırken, öğretmen değişiminin yanı sıra Gürcistan'da Konfüçyüs Merkezlerinin açılmasının planlandığı kaydedildi.