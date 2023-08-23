Çin ve Güney Afrika, Ukrayna krizinin çözümü için diyalog ve müzakereleri destekliyor

Çin ve Güney Afrika, Ukrayna krizinin çözümü için diyalog ve müzakerelerin tek makul seçenek olduğunu belirterek, barış görüşmelerini destekleyeceklerini açıkladı.

PRETORYA, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Güney Afrika, Salı günü Güney Afrika'nın idari başkenti Pretorya'da yayımladıkları ortak yazılı açıklamada Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması için diyalog ve müzakereleri desteklediklerini belirtti.

Açıklamada, "İki taraf, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması için diyalog ve müzakerelerin tek makul seçenek olduğu konusunda uzlaşmış olup, barış görüşmelerini desteklemeye ve sorunun siyasi çözümünde yapıcı bir rol oymaya devam edeceklerdir" ifadeleri yer aldı.

Açıklama, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Güney Afrikalı mevkidaşı Cyril Ramaphosa arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından yayımlandı. Pazartesi günü 15. BRICS Zirvesi'ne katılmak ve resmi ziyarette bulunmak üzere Güney Afrika'ya gelen Xi, burada Çin- Afrika Liderler Diyaloğu'na da Ramaphosa ile eş başkanlık yapacak.

Açıklamada, "Ayrıca Çin, Afrika'nın kısa süre önce gerçekleştirdiği Ukrayna-Rusya barış misyonunu memnuniyetle karşılamıştır" denildi.

Haziran ayında bir Afrika barış misyonu Ukrayna ve Rusya'yı ziyaret etmişti. Heyet, çatışmanın müzakereler ve diplomatik yöntemlerle sona erdirilmesi ve her iki tarafta da gerilimin azaltılması çağrısında bulunan 10 maddelik bir barış planı sunmuştu.