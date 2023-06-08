Çin ve Güney Afrika, güvenlik işbirliğini güçlendirmeye karar verdi

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bheki Cele ile bir araya geldi ve güvenlik ve kolluk kuvvetleri konusunda işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Çin'in başkenti Beijing'de Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bheki Cele ile bir araya geldi. Perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede iki taraf güvenlik ve kolluk kuvvetleri konusunda işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Çin ile Güney Afrika arasında çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin güçlü ivme kaydettiğini hatırlatan Wang, iki devlet başkanının ulaştığı mutabakatı samimiyetle uygulama; BRICS Zirvesi güvenliği, Kuşak ve Yol güvenliği, sınır ötesi suçlarla mücadele ve kolluk kuvvetlerinin kapasitesinin artırılması konularında pragmatik işbirliğini güçlendirme; her seviyede personel değişimi ve işbirliği mekanizmasını teşvik etme ve Çin-Güney Afrika kapsamlı stratejik ortaklığının gelişimine yönelik çaba gösterme konusunda Çin'in Güney Afrika'yla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Cele ise ikili ilişkilerin sürekli olarak ilerletilmesi adına Güney Afrika'nın Çin'le kolluk kuvvetleri ve güvenlik işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.