Çin ve Fransa arasında stratejik diyaloğun 24. toplantısı gerçekleştirildi

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransa Cumhurbaşkanı Diplomasi Danışmanı Emmanuel Bonne ile gerçekleştirdiği toplantıda, Çin-Fransa ve Çin-AB ilişkileri ile uluslararası ve bölgesel konuları ele aldılar.

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi, Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü Beijing'de Fransa Cumhurbaşkanı Diplomasi Danışmanı Emmanuel Bonne ile 24. Çin-Fransa Stratejik Diyalog toplantısına eş başkanlık yaptı.

Toplantıda iki taraf, Çin-Fransa ve Çin-AB ilişkilerinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konularda samimi ve derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Taraflar, stratejik diyaloğun hakkıyla yürütülmesi, ikili ilişkilerin üst düzey gelişimi için çaba gösterilmesi ve küresel zorluklarla başa çıkmak için birlikte çalışılması konusunda görüş birliğine vardı.

Wang, bağımsız büyük ülkeler olan Çin ve Fransa'nın istikrarlı, karşılıklı fayda sağlayan, girişimci ve dinamik bir kapsamlı stratejik ortaklık inşa etmek üzere üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri, iki ülke lideri arasında varılan uzlaşıyı temel rehber olarak almaları ve karşılıklı saygı, kazan-kazan işbirliği, etkileşim ve karşılıklı öğrenme ilkelerine bağlı kalmaları gerektiğini vurguladı.

Bakan, yapıcı ve dinamik bir Çin-Fransa ilişkisinin, Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve sürekli büyümesini kolaylaştırmak suretiyle uluslararası toplumda dayanışma ve ilerleme sağlayacağını kaydetti.

Wang, iki ülke liderinin ulaştığı önemli ortak anlayışı hayata geçirmek, kamuoyu desteğini sağlamlaştırmak, pandemi sonrası dönemde işbirliği potansiyeli yaratmaya devam etmek, karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek ve ikili kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye çıkarmak üzere Fransa ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Bonne ise Fransa'nın Çin ile ilişkilerini geliştirmeyi önemsediğini, Çin'in dünyadaki konumuna ve rolüne önem verdiğini, Çin ekonomisine güvendiğini ve Çin'in kalkınmasını kısıtlamak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

İki taraf ayrıca Çin-AB ilişkileri, Ukrayna krizi, Filistin-İsrail çatışması, iklim değişikliği ve yapay zeka gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.