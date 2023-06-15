Çin ve Filistin arasındaki stratejik ortaklık yeni bir seviyeye çıktı

Çin'in en üst düzey yasama yetkilisi Zhao Leji, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beijing'de bir araya geldi. İkili ilişkilerin yeni bir seviyeye çıktığını kaydeden Zhao, Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını her zaman destekleyeceğini belirtti.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama yetkilisi Zhao Leji, Perşembe günü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beijing'de bir araya geldi.

Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin ve Filistin'in iyi dost, ortak ve kardeşler olduğunu söyledi.

Çarşamba günü stratejik ortaklık kurduklarını duyuran iki tarafın ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkardığını kaydeden Zhao, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Filistin meclisiyle yakın ve dostane etkileşimde bulunmaya, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu derinleştirme ve tatbiki işbirliğini ilerletmeye katkıda bulunmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Zhao, uluslararası durum ne yönde değişirse değişsin, Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri almaya yönelik haklı davasını her zaman kararlılıkla destekleyeceğini kaydetti.

Çin'in Filistin halkının haklı davasına olan uzun soluklu desteğini takdir ettiğini belirten Abbas, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı sürekli olarak derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.