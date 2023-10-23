Çin ve Filipinler Arasında Gerginlik: Gemiler Çarpıştı

Çin sahil güvenlik gemisi, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait gemiye müdahale etti ve çarpışma yaşandı. Bu olay, iki ülke arasındaki gerginliği arttırdı.

Çin sahil güvenlik gemisi, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait gemiye müdahale etti. Gemilerin çarpışması iki ülke arasındaki gerginliği arttırdı.

Güney Çin Denizi'nde Filipinler ve Çin arasında tansiyon yükseldi. Çin sahil güvenlik gemisi ile Filipinler sahil güvenliğine ait bir gemi dün Güney Çin Denizi'nde çarpıştı. Çin sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Filipinler gemisinin yapılan uyarılara rağmen "izinsiz" olarak Çin sularına girdiği, geminin manevra yapılarak durdurulduğu belirtildi.

Çin tarafından yapılan açıklamada çarpışmadan Filipinler tarafı sorumlu tutulurken, Filipinler de Çin'i kasıtlı olarak gemiye çarpmakla suçladı. Filipinler Ulusal Güvenlik Konseyi, sahil güvenlik, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Çin'in eylemlerini kınadı. Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro düzenlediği basın toplantısında, "Çin sahil güvenlik gemileri, uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek Filipinler'in ikmal botu ve sahil güvenlik gemisini taciz etti" dedi.

Çin, Güney Çin Denizi'nin büyük bir bölümü üzerinde hak iddia ederken, Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam da bölgede egemenlik iddialarında bulunuyor. - MANILA