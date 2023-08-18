Çin ve Danimarka, Yeşil Çin-Danimarka Ortak Programı'nı yayımlayacak

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile görüşerek, Çin ve Danimarka arasındaki işbirliğini övdü. Han, Yeşil Çin-Danimarka Ortak Programı'nın yayımlanacağını ve ikili ilişkilerin daha da zenginleştirileceğini belirtti. Rasmussen ise Çin ile yeşil kalkınma, ticaret ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, konuk Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile Beijing'de bir araya geldi.

Han, Cuma günü gerçekleşen görüşmede, Çin ve Danimarka arasındaki gelenekselleşmiş ve verimli sonuçlar doğuran işbirliğinden övgüyle bahsetti. Bu yılın Çin'le Danimarka arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın kuruluşunun 15. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Han, iki ülkenin hükümetlerinin ikili ilişkileri daha da zenginleştirmek adına Yeşil Çin-Danimarka Ortak Programı'nı ortaklaşa yayımlayacağını söyledi. Söz konusu program, yeşil kalkınma işbirliği başta olmak üzere faydaya dayalı işbirliğinin bir sonraki aşamasına yönelik genel bir plan sunacak.

Çin ve Danimarka'nın çok taraflılığın, serbest ticaretin ve ekonomik küreselleşmenin sadık destekçileri olduğunu kaydeden Han, Çin'in reform ve dışa açılma politikasını kararlılıkla ilerletmeye devam edeceğini ve çok taraflılığı sürdürmek, her türlü zorluk ve güçlüğün üstesinden gelmek ve küresel anlamda daha iyi işbirliğini teşvik etmek üzere Danimarka'yla birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Çin'in karbon zirvesi ve karbon nötr olma hedefleri ile iklim değişikliğiyle mücadele çabalarından övgüyle bahseden Rasmussen ise Danimarka'nın ikili ilişkileri ilerletmek üzere Çin ile yeşil kalkınma, ticaret ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.